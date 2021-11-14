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  4. Acun Ilıcalı o şarkıyı söyledi, Ebru Gündeş şoke oldu

Acun Ilıcalı o şarkıyı söyledi, Ebru Gündeş şoke oldu

14.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de "Honki Ponki" şarkısı söyledi. Ilıcalı'nın şarkıya hakim olması Ebru Gündeş başta olmak üzere tüm jüriyi epey şaşırttı.

O Ses Türkiye yeni bölümüyle gündeme geldi. Bir süredir reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen programın final yapacağı iddiası bulunurken Acun Ilıcalı bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

O Ses Türkiye'nin son bölümünde laf eski pop şarkılardan açıldı. Acun Ilıcalı bu sırada ezbere bildiği şarkı ile herkesi şaşırttı. Honki Ponki şarkısını atlamadan söyleyen Acun Ilıcalı jüriye şoke etti.

Ebru Gündeş "İnanamıyorum" derken Beyaz, Oğuzhan Koç ve Murat Boz da bu anlarda epey şaşırdı.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı
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