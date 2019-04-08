Acun Ilıcalı paylaştı 'Miami ekibi ve ben'

Survivor çekimleri yüzünden vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Aun Ilıcalı sosyal medya hesabından kızlarıyla paylaşımlar yapıyor.

Geride bıraktığımız şubat ayında Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa’nın velayetini üzerine alan Acun Ilıcalı işlerinden vakit buldukça kızlarıyla vakit geçiriyor. Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Ilıcalı bu defa da kızları Yasemin ve Melisa ile Miami'de keyifli günler geçirdi.

Ilıcalı kızlarıyla çekilen fotoğrafları, 'Miami ekibi; Yasemin, Melisa ve ben' notuyla paylaştı.





