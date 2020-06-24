Boşanıyorlar mı? Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılık Haberleri Magazin Gündemine Bomba Gibi Düştü

Geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin boşanma kararı aldığı yönündeki magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ikilisi Var mısın Yok musun adlı programda tanışmışlardı. 2009 yılında başlayan aşkları uzun süre magazin gündeminde kaldı. 2014 yılında da Melisa adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. 2017 Eylül ayında evlenen çiftin boşanma kararına ilk tepki Acun Ilıcalı’dan geldi.

Acun Ilıcalı'dan Boşanmayla İlgili İlk Tepki

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti UçanKuş tarafından çıkan habere göre boşanma kararı vermiş. Çiftin bir süredir aralarının iyi olmadığı yakın çevrelerince söyleniyordu. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programının sunucularının edindiği bilgi doğrutusunda Ilıcalı, boşandıklarını ve haberlerin doğru olduğunu kabul etmiş. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti 2017 yılı Eylül ayında Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı şahitliğiyle dünya evine girmişti.

Haberler Sonrası Şeyma Subaşı İlk Paylaşımını Yaptı

Paris'te evlenen çift daha sonra arkadaşlarının da katıldığı bir davetle düğün yapmışlar ve düğün alanına helikopter eşliğinde gelmişlerdi. Bu olaydan sonra Seyma Subaşı magazin gündeminden uzun süre düşmemişti. Sosyal medyada aktif olan ve kısa bir süre önce de sağlıklı ürünler satan bir mekan açıp iş hayatına atılan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı'nın da kabul ettiği ayrılık sonrası bu sabah sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı gündemde olan boşanma haberlerine karşı sessiz kaldı ve evinde çekilmiş bir fotoğrafa günaydın notu ekleyerek takipçileriyle paylaştı.