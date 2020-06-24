Boşanıyorlar mı? Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılık Haberleri Magazin Gündemine Bomba Gibi Düştü

Geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin boşanma kararı aldığı yönündeki magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ikilisi Var mısın Yok musun adlı programda tanışmışlardı. 2009 yılında başlayan aşkları uzun süre magazin gündeminde kaldı. 2014 yılında da Melisa adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. 2017 Eylül ayında evlenen çiftin boşanma kararına ilk tepki Acun Ilıcalı’dan geldi.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti UçanKuş tarafından çıkan habere göre boşanma kararı vermiş. Çiftin bir süredir aralarının iyi olmadığı yakın çevrelerince söyleniyordu. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programının sunucularının edindiği bilgi doğrutusunda Ilıcalı, boşandıklarını ve haberlerin doğru olduğunu kabul etmiş. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti 2017 yılı Eylül ayında Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı şahitliğiyle dünya evine girmişti.
Paris'te evlenen çift daha sonra arkadaşlarının da katıldığı bir davetle düğün yapmışlar ve düğün alanına helikopter eşliğinde gelmişlerdi. Bu olaydan sonra Seyma Subaşı magazin gündeminden uzun süre düşmemişti. Sosyal medyada aktif olan ve kısa bir süre önce de sağlıklı ürünler satan bir mekan açıp iş hayatına atılan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı'nın da kabul ettiği ayrılık sonrası bu sabah sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı gündemde olan boşanma haberlerine karşı sessiz kaldı ve evinde çekilmiş bir fotoğrafa günaydın notu ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
Şeyma Subaşı Var Mısın Yok Musun adlı yarışmaya katılmış ve bir miktar ödül almıştı. Yarışmaya katıldığı zaman 20 yaşında olan Şeyma'nın Avcun Ilıcalı ile ilk karşılaşması burada yaşandı Çiftin bu yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladığı biliniyor. 1990 yılında doğan Şeyma Subaşı, bu programdan önce Deniz Akkaya’nın sunduğu Deniz Akkaya ile Top Model isimli yarışmaya katılarak derece almıştı.
Şeyma Subaşı, 2014 yılında Melisa isimli kızlarını dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra da Şeyma Subaşı ve kızı Melisa, o dönem Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmamak için Miami'ye yerleşmişlerdi ve buradan sık sık Dominik’te bulunan Survivor setini ziyaret ediyorlardı. Bir anda gündeme düşen haberle ayrılacağı iddia edilen çift bakalım ne yapacak?
Acun Ilıcalı ile ilişkisi başladıktan sonra Şeyma Subaşı Instagram fenomeni haline geldi. Her paylaşımı Instagram kullanıcıları tarafından büyük beğeni gördü. Takipçilerinden yoğun ilgi gören Subaşı, Acun Ilıcalı için düzenlediği doğum günü partisi ile gündemden uzun süre düşmedi.
Bugünlerde işletmeye başladığı mekanında sık vakit geçiren Subaşı, daha uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Acun Ilıcalı ile evliliği sonrası yaşadığı lüks hayat ile Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve verdiği röportajlar doğrultusunda adını sık sık duyduğumuz Şeyma Subaşı boşanma konusunda bir açıklama ya da paylaşım yapmadı. Çiftin ortak bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 2017 yılında evlenen çiftin evliliği burada sona erecek mi? Şeyma Subaşı’nın bu konudaki paylaşımını merakla bekliyoruz.
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