Acun Ilıcalı sürpriz haberi sosyal medyadan duyurdu! 'Cansu'yu aldık'

Son dönemde yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasıyla gündemde olan Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurdu.

"CANSU'YU ALDIK, BU BİZE YETER"

Acun Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözleriyle de dikkat çekti. Ilıcalı, “Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy’un yapımcılığında çok güzel bir dizieyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi.

38 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere, son olarak dijital platformda yayınlanan 'Şahsiyet' dizisinde rol almıştı. Yarışma programları ile ön plana çıkan Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalında bu sezon 'Kızım' ve 'Jet Sosyete' dizileri yayınlanıyor.



