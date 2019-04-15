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Acun Ilıcalı sürpriz haberi sosyal medyadan duyurdu! 'Cansu'yu aldık'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.04.2019 21:31 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabı üzerinden TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyi duyurdu.

Acun Ilıcalı sürpriz haberi sosyal medyadan duyurdu! 'Cansu'yu aldık'

Son dönemde yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasıyla gündemde olan Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurdu.

"CANSU'YU ALDIK, BU BİZE YETER"
Acun Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözleriyle de dikkat çekti. Ilıcalı, “Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy’un yapımcılığında çok güzel bir dizieyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi.

38 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere, son olarak dijital platformda yayınlanan 'Şahsiyet' dizisinde rol almıştı. Yarışma programları ile ön plana çıkan Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalında bu sezon 'Kızım' ve 'Jet Sosyete' dizileri yayınlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere ACUN ILICALI TV8

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