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Acun Ilıcalı Survivor açılışında herkesi şaşırttı! Survivor 2023'e deniz uçağı kullanarak giriş yaptı

15.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 heyecanı başladı. Her yıl Survivor adasına girişi olay olan Acun Ilıcalı, Dominik'te yine geleneği bozmadı. Özel jetinden inen Acun Ilıcalı önce spor bir araba ardından ise klasik bir araç kullandı. Ancak Ilıcalı adaya gelişiyle herkesi şaşırttı. Ünlü televizyoncu kendi kullandığı deniz uçağıyla Survivor adasına giriş yaptı. Uçakla denize inen Ilıcalı'nın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Acun Ilıcalı Survivor açılışında herkesi şaşırttı! Survivor 2023'e deniz uçağı kullanarak giriş yaptı

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekranda döndü. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor adasına Acun Ilıcalı iddialı bir giriş yaptı.

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ACUN ILICALI UÇAK KULLANDI

Ilıcalı'nın ilk tercihi yeşil spor aracı oldu.

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Ardından ise klasik bir araç kullanan Acun Ilıcalı, daha sonra ise kıyıda bekleyen deniz uçağına bindi.

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Pilotluk öğrendiği de ortaya çıkan Ilıcalı, deniz uçağını kendi kullandı ve yarışmacıların bulunduğu adaya iniş yaptı.

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survivor Acun Ilıcalı dominik

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