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Acun Ilıcalı, Survivor Adası'ndan ilk fotoğrafı paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışma programı Survivor 2019'un çekileceği adadan ilk fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı Survivor 2019'un yarışmacılarını da yavaş yavaş açıklıyor.

Acun Ilıcalı, Survivor Adası'ndan ilk fotoğrafı paylaştı

Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Survivor 2019 için geri sayım başladı. Yarışmaya katılacak isimlerin ilk ikisini açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk kez fotoğraf paylaştı.

SURVIVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN NE ZAMAN?

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" müjdesini verdi.

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SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Bu sene Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekrana gelecek olan programın Türk yarışmacıları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ilk isim Hakan Kanık olmuştu. Survivor 2019'un ikinci yarışmacısı ise Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak oldu.

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