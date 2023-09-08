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Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'te yer alacak bir yarışmacıyı daha açıkladı! O da şampiyon...

08.09.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 heyecanı eylül ayıyla birlikte başladı. Survivor All Star 2024 kimler merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı yarışmaya Nihat Altınkaya ve Nagihan Karedere'nin katılacağını açıklayarak start'ı verdi. Ilıcalı son olarak da 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in adını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya başladı. Acun Ilıcalı ilk olarak Nihat Altınkaya'nın adını duyurdu ardından da "Bir daha gitmem" diyen Nagihan Karedere'nin katılacağını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan isimlere bir yenisi daha eklendi. Acun Ilıcalı son olarak da Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in adını açıkladı.

Yeniden yarışacağını duyurdu! "Acun Ilıcalı..." Yeniden yarışacağını duyurdu! "Acun Ilıcalı..."

Acun Ilıcalı paylaşımında "Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" dedi.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla da tanınan Survivor Ogeday da Survivor All Star 2024'te yer alacak.

Ekran Alıntısı

Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları kimler olacak merak bekleniyor. Acun Icalı her gün bir ismi açıklayarak gündemde kalmayı başarıyor.

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survivor Ogeday Girişken Acun Ilıcalı

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