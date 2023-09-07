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Survivor All Star 2024'e katılan ikinci yarışmacıyı Acun Ilıcalı "SMS yok, meydan senin" diyerek açıkladı! Nagihan Karadere yine yarışmada

07.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı oyuncu Nihat Altınkaya olmuştu. Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak ikinci yarışmacıyı da açıkladı. Son yarışmada sert ifadeler kullanan ve şampiyonu eleştirerek "Bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere yine yarışmaya dahil oldu.

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek.Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayımlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" demişti.

"BİR DAHA ASLA GİTMEM"

Survivor All Star ikinci yarışmacısı da belli oldu. Son Survivor'da şampiyon olan Nisa'yı eleştiren ve Acun Ilıcalı ile ters düşerek "Bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere yeniden yarışmada.

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Acun Ilıcalı "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" diyerek ikinci yarışmacıyı da duyurdu.

"SAHADA KAZANDIK" DEMİŞTİ

Nagihan Karadere o dönem elenmesinin ardından "Üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik" demişti.

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