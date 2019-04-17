Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili merak edilenleri açıkladı! Survivor birleşme partisinde hangi ünlüler var?

Bir kaç günlüğüne Dominik'ten İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı canlı yayınlanan Survivor Esktra programına katıldı. Ilıcalı canlı yayında Survivor'la ilgili soruları yanıtladı.

Survivor'da birleşme partisi 21 Nisan Pazar yayınlanacağını söyleyen Ilıcalı, partideki sürprizleri açıkladı. Seda Sayan ve Murat Boz'un şu anda Dominik'te olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmamız olacak. Seda Sayan ve Murat Boz jüri olacak. Yunanistan'da bir jürimiz olacak' dedi.

SURVİVOR DAHA ZEVKLİ HALE GELECEK

Survivor'da bundan sonra da sürprizlerin olacağını söyleyen Ilıcalı, 'Survivor'da bu sene Yunan kızları ve Türk erkeklerinin sezonu oluyor. Seyretmesi çok zevkli bir hale geldi. Bir iki hafta sonra daha da zevkli bir hale gelecek. Kemik kadro kalacak. Kaybetmeyi kabullenmeyen bünyelerin mücadelesini seyrediyoruz. Kaybetmeye karşı isyan var. Gerilimin ana nedeni bu. Bundan sonra sürprizlerimiz olacak' ifadelerini kullandı.



