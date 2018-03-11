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Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşam Survivor'da olay var

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Survivor'ın yeni bölümünde, Nagihan Gönüllüler takımına geçerek herkesi büyük bir şoka uğratırken Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşam Survivor'da olay var

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da bu akşam yer yerinden oynayacak.

Programın sunucusu Acun Ilıcalı bile Twitter'dan gönderi paylaştı.

Acun Ilıcalı Twitter hesabından, "Bu akşam olaylı bir Survivor var, bence kaçırmayın." diyerek izleyicileri uyardı.

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NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.

Survivor 2018'in 22. bölümü bir takım değişikliğine daha sahne oluyor.

Survivor'da şok gelişme! Nagihan Gönüllüler takımına geçtiSurvivor'da şok gelişme! Nagihan Gönüllüler takımına geçti

All Star takımında yer alan Nagihan Karadere, kendi isteği ile Gönüllüler takımına geçiyor.

Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, 'Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak' diyor.

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Acun Ilıcalı survivor 2018

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
izlenme oranı düşünce napıcak başka çaresi yok
İlk kez reytingleri düştüğünden, çabalamaya başladı. Olsun, yine de akıllı adamsın.
kavga,gerginlik yemiyor artık acun. daha başka şeyler bulman lazım.
Reyting kaygısı olsa gerek. Bu kadar gündeme gelme çabaları
gönüllülere güç geldi o zaman. ipek zayıf ve onlar için çerezdi garanti sayı. şimdi dengeler değişecek.
Bu Acun varya baktıki starlar hep kazanıyorlar işin rekabeti kalmadı reyting de düşüyor bu formülü buldu bizim salak insanımızda vay be deyip tekrar seyredecek ve reklam gelirini artıracak bu ülke insanının başta bizi yönetenler dahil kandırmak çok koşay
eee rettinge giden her yol mübah dimi acun aga
acun takla at reyting alırsın ama bu ayaklar koktu..
sahtekar Acun lafa geldimi biz gerginlikten reyting yapmıyoruz diyordu. neredeyse davul zurna ile haber verecek kavga olayını.
senaryo hep halkta yiyor
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