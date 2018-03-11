Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşam Survivor'da olay var

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da bu akşam yer yerinden oynayacak.

Programın sunucusu Acun Ilıcalı bile Twitter'dan gönderi paylaştı.

Acun Ilıcalı Twitter hesabından, "Bu akşam olaylı bir Survivor var, bence kaçırmayın." diyerek izleyicileri uyardı.

NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.

Survivor 2018'in 22. bölümü bir takım değişikliğine daha sahne oluyor.

All Star takımında yer alan Nagihan Karadere, kendi isteği ile Gönüllüler takımına geçiyor.

Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, 'Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak' diyor.