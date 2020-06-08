Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Bebek'te! Genç sevgili kameraları görünce...

Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı normalleşmeyle birlikte Türkiye'ye döndü. Önceki gün Bebek’te objektiflere yansıyan başarılı televizyoncu, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Acun Ilıcalı, muhabirlerin soruları üzerine “Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim” cevabını verdi.

Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'da eşlik etti. Ayça Çağla Altunkaya, gazetecileri görünce Acun Ilıcalı'nın yanından hemen uzaklaştı. Ilıcalı, sevgilisiyle görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı.

Acun Ilıcalı bir süre önce sevgilisiyle birlikte bir pozunu paylaşmış ve sosyal medyada dikkat çekmişti.

Genç isim de Dominik'ta mahsur kalmış ve Tiktok'ta danslarıyla dikkat çekmişti. (Snob Magazin)



