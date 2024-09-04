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  4. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.09.2024 18:44
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Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girecek. Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık süreci arkadaşları tarafından paylaşılırken çiftten ilk kare geldi. İşte o fotoğraf...

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü merakla bekleniyor. İkilinin düğününün davetiyesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

4. EVLİLİĞİNİ YAPACAK!

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü merakla beklenirken gelinin hazırlık süreci sosyal medyada paylaşıldı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığına dair pozlar hızlıca gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşinin parmağındaki yüzük de gözlerden kaçmadı.

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DÜĞÜNDEN İLK KARE GELDİ!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden ilk kare geldi.

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Çift, sürat teknesiyle Esma Sultan Yalısı'na gitti.

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Genellikle siyah tişört ile dolaşan Acun Ilıcalı'nın takım elbiseli hali dikkatlerden kaçmadı.

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'EVET' DEDİLER

Bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

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Düğünde sosyal medya kullanılmasını istemeyen çiftin nikah töreninden anları sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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