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Acun ve Şeyma'nın Ayrılık Sebeplerine Dair İddiaları Paylaşıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında boşanma iddiaları dolaşıyordu.

Acun ve Şeyma'nın Ayrılık Sebeplerine Dair İddiaları Paylaşıyoruz

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında boşanma iddiaları dolaşıyordu. Boşanma iddiaları gerçek oldu ve Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı. Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın da son aylarda evliliğini kurtarabilmek için direndiği belirtildi. Geçen yıl Eylül ayında Marsilya kentinde evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 9 dakikalık duruşma sonucunda boşandı.

Konu ile ilgili olarak Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Açıklamada;

'' Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için denedik, konuştuk fakat kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.'' ifadelerine yer verdi.

Adliyeden Görüntüler

Adliyeye girişte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yüzlerindeki gülümseme, dikkatlarden kaçmadı.

Peki Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı neden boşandı? Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Deren Talu, Alican Ulusoy ve Çağatay Ulusoy ile ilgili çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşıyor.

İlk İddia: Şeyma Subaşı ve Alican Ulusoy

Bu iddialardan ilki; Şeyma Subaşı ve Alican Ulusoy arasında geçiyor. İkilinin, farklı zamanlarda sarmaş dolaş görüldüğü ve son olarak Kız Kulesi'nde gerçekleşen bir partide bir araya gelerek samimi şekilde eğlendikleri söyleniyor.

https://twitter.com/ZovikNahal/status/1024525659941601280

Yine aynı Twitter hesabından paylaşılan bir başka videoda ise Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy'dan telefonunu istediği ve Alican Ulusoy'un Şeyma'yı reddettiği duyuluyor.

İkinci İddia: Şeyma Subaşı ve Çağatay Ulusoy

Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu iddiası da ortalarda dolaşıyor. Çağatay Ulusoy'un yaptırmış olduğu dövme ile Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım açıklaması ile aynı.

Yine iddialara göre Şeyma Subaşı ve Çağatay Ulusoy, bir mekanda eğlenip birlikte eve gitmişler

Üçüncü İddia: Acun Ilıcalı ve Deren Talu

Acun Ilıcalı ile Deren Talu arasında geçtiği iddia edilen bir diğer olay ise; Acun'un Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Londra'da bir ev alması ile ilgili.

Tüm bunlar sosyal medyada dolaşan iddialardır.

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