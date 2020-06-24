Acun ve Şeyma'nın Ayrılık Sebeplerine Dair İddiaları Paylaşıyoruz

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında boşanma iddiaları dolaşıyordu. Boşanma iddiaları gerçek oldu ve Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı. Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın da son aylarda evliliğini kurtarabilmek için direndiği belirtildi. Geçen yıl Eylül ayında Marsilya kentinde evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 9 dakikalık duruşma sonucunda boşandı.

Konu ile ilgili olarak Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Açıklamada;

'' Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için denedik, konuştuk fakat kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.'' ifadelerine yer verdi.

Adliyeden Görüntüler

Adliyeye girişte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yüzlerindeki gülümseme, dikkatlarden kaçmadı.