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Acun Ilıcalı yeni sürprizini açıkladı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 09:12 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman, Instagram canlı yayınında Acun Ilıcalı'yı konuk etti. Ilıcalı, programda yeni yarışmasını müjdeledi.

Acun Ilıcalı yeni sürprizini açıkladı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram'da Acun Ilıcalı ile canlı yayın yaptı.

"EMRE BELÖZOĞLU, HADİSE..."

Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken ''Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz.'' sözlerini kullandı.

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Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, ''Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim.'' cevabını verdi.

"BU ZİRVE YAPTIĞIMIZ PROGRAMDI"

Ünlü televizyoncu, ayrıca ''Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin.

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Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Mentallık önemli ama geride kalıyor. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir.'' şeklinde konuştu.

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