Acun Ilıcalı'yı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya takip etti!

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını açıkladı. Yapılan medya araştırmasına göre; şubat ayının en popüler ismi Acun Ilıcalı oldu. Listede Ilıcalı’yı sürpriz aşkları ile medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti takip etti.

Ilıcalı, 7 bin 3 haber ile şubat ayında da en çok konuşulan ünlü isim oldu.

Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.

Ünlü komedyen Yılmaz ile ayrıldıktan sonra, Sarıkaya ile olan birlikteliğine 'Konduramadım' açıklamasında bulunan Samyeli ise medyada 3 bin 907 haberde yer aldı.

Şubat ayının en çok konuşulan isimler ve gündem oldukları haber sayıları ilk 20 sıralamasıyla açıklandı.





