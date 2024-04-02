Acun Ilıcalı yine çılgına döndü! Yunus Emre diskalifiye mi olacak? 'Bu belayı çekmek zorunda...'

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da sular hiç durulmuyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Seda ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu.

Yunus Emre ve Seda adaya konseyinde tartışırken Yunus Emre sinirlerine hakim olamadı ve 'Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?' diye sordu.

'NEREDE ZANNEDİYORSUN KENDİNİ?'

Acun Ilıcalı bu soru ve Yunus Emre'nin tavırları karşısında çok sinirlendi ve 'Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?' diye bağırdı.

DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasındaki bu gergin anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Yunus Emre diskalifiye mi olacak?' soruları da gündeme geldi.









