Acun llıcalı'dan Doğduğun Ev Kaderindir açıklaması! "Demet Özdemir dizide oynamak istediğini söyledi"

TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, ekran serüvenine 25 Aralık Çarşamba akşamı başlıyor. O Ses Türkiye'nin son bölümünde ise, Acun Ilıcalı yeni dizileri hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, Demet Özdemir'in kendisine bu dizide oynamak istediğini söylediğini belirterek, "Biz bu diziye çok inandık" dedi.

"BİZ BU DİZİYE ÇOK İNANDIK"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin gerçek bir hikayeden ortaya çıktığının altını çizen Acun Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir dizi. Çünkü TV8'dek tek dizi olacak. Sevgili Demet yazın bana 'Öyle bir senaryo okudum ki. Ben hayatımda bu kadar etkilenmedim.

Gerçek bir hikayeymiş. Bu dizide olmak istiyorum' dedi. Ben de çok etkilendim onun bu arzusundan. TV8'in drama ekibi de okuduğu zaman gerçek bir hayat hikayesinden ortaya çıkan çok güzel senaryoyu gördüler. Ekipçe çok inandık, çok önemli bir dizi olacak. Biz çok sevdik ve çok inandık ama takdir seyircimizin" ifadelerini kullandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.