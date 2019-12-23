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Acun llıcalı'dan Doğduğun Ev Kaderindir açıklaması! "Demet Özdemir dizide oynamak istediğini söyledi"

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, ekrana gelmek için gün sayıyor. Acun Ilıcalı da O Ses Türkiye yarışmasında, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Sevgili Demet senaryodan çok etkilendiğini ve bu dizide rol almak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, ekran serüvenine 25 Aralık Çarşamba akşamı başlıyor. O Ses Türkiye'nin son bölümünde ise, Acun Ilıcalı yeni dizileri hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, Demet Özdemir'in kendisine bu dizide oynamak istediğini söylediğini belirterek, "Biz bu diziye çok inandık" dedi.

"BİZ BU DİZİYE ÇOK İNANDIK"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin gerçek bir hikayeden ortaya çıktığının altını çizen Acun Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir dizi. Çünkü TV8'dek tek dizi olacak. Sevgili Demet yazın bana 'Öyle bir senaryo okudum ki. Ben hayatımda bu kadar etkilenmedim.
Gerçek bir hikayeymiş. Bu dizide olmak istiyorum' dedi. Ben de çok etkilendim onun bu arzusundan. TV8'in drama ekibi de okuduğu zaman gerçek bir hayat hikayesinden ortaya çıkan çok güzel senaryoyu gördüler. Ekipçe çok inandık, çok önemli bir dizi olacak. Biz çok sevdik ve çok inandık ama takdir seyircimizin" ifadelerini kullandı.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SETİNE ACUN ILICALI'DAN ZİYARET

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Zeynep Kumral, Nurşim Demir, Sinan Demirer ve Sultan Köroğlu Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin setini Acun Ilıcalı ziyaret etti. Ilıcalı, yeni sezonda en güvendiği yapımlardan olan dizinin oyuncularıyla çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğduğun ev kaderindir ACUN ILICALI Demet Özdemir İbrahim Çelikkol TV8

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Reklam işte ... ama doğaldır adam yatırım yapmis
sabırsızlıkla bekliyorum diziyi
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