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Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Daha önce el attığı birçok ismi televizyon dünyasına kazandıran Acun Ilıcalı'nın Survivor 2016'da parlattığı Serkay Tütüncü, İnsanlık Suçu dizisinde rol alacak.

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Survivor 2016'ya katılarak adını duyuran ve finale kadar gelmeyi başaran Serkay Tütüncü oyunculuğa başladı.

"RİSK ALMAK BENİ TUTUYOR"

İnsanlık Suçu dizisiyle ekranlarda yer alan Tütüncü, "Risk almak beni daha diri tutuyor, daha fazla çalışmam gerektiği konusunda beni teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

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"GÖKHAN KARAKTERİNE BENİ UYGUN GÖRMÜŞLER"

Serkay Tütüncü projeye dahil olma sürecini, "Projeden menajerim sayesinde haberim oldu. Deneme çekimlerine çalıştım ve görüşmeye gittim. Orada yönetmenimiz Barış Yöş ile Gökhan rolü üzerine sohbet ettik. Deneme çekiminden sonra yaklaşık 10-15 gün heyecanlı bir bekleme süreci oldu. Gökhan karakterine beni uygun görmüşler. Çok güzel bir süreçti benim için" sözleriyle anlattı.

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ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

"Başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere çok iyi oyuncularla birlikteyim. Kendimi geliştirmem için çok güzel bir alan elde ettim" diyen Tütüncü, "Oyunculuk, çocukken bile çok ilgimi çeken, beni heyecanlandıran bir şeydi. Özellikle 'Fight Club' ve 'A Beautiful Mind' filmlerinden sonra genelde filmlerin konularından uzaklaşıp oyunculuk için izlemeye başladım. Bu da zamanla oyunculuğa merakımı daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

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OYNAYACAĞI KARAKTER NASIL BİRİ?

Tütüncü dizideki karakteri hakkında ise şöyle konuştu: "Gökhan, kendi iç dünyasında hissettiği eksikliklerle mutsuz olan biri. Manevi duygulardan, sevgiden uzak büyüyen bir çocuk. Konu, hayatındaki lüksü kaybetmek olduğunda ise hırslı ve tehlikeli yönleri daha çok ortaya çıkıyor. Çoğu zaman kontrolsüz, düz biri. Bu yüzden ikili ilişkilerinde genelde başarısız."

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Acun Ilıcalı serkay tütüncü

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