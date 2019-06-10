Ad Astra filmi fragmanı yayınlandı!

Senaryosunu James Gray'le birlikte Fringe dizisinin senaristlerinden Ethan Gross'un birlikte kaleme aldığı film; yıllar önce ortadan kaybolan kayıp babasının başına ne geldiğini öğrenmek ve gezegenimizin yaşamını tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş sisteminin uzak köşelerine yolculuk eden bir astronotun hikâyesini konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Liv Tyler, Jamie Kennedy, LisaGay Hamilton, John Ortiz, John Finn ve Kimberly Elise gibi isimler eşlik ediyor.

Yıldızlara Doğru herhangi bir erteleme daha yaşanmaması durumunda 20 Eylül 2019'da vizyonda olması bekleniyor.