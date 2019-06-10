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Ad Astra filmi fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 10.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Bilimkurgu filmi Ad Astra fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle 23 Ağustos'ta sevenlerinin karşısına çıkacak olan Brad Pitt Eylül ayında da Ad Astra ile beyaz perdede yer almaya devam edecek.

Ad Astra filmi fragmanı yayınlandı!

Senaryosunu James Gray'le birlikte Fringe dizisinin senaristlerinden Ethan Gross'un birlikte kaleme aldığı film; yıllar önce ortadan kaybolan kayıp babasının başına ne geldiğini öğrenmek ve gezegenimizin yaşamını tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş sisteminin uzak köşelerine yolculuk eden bir astronotun hikâyesini konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Liv Tyler, Jamie Kennedy, LisaGay Hamilton, John Ortiz, John Finn ve Kimberly Elise gibi isimler eşlik ediyor.

Yıldızlara Doğru herhangi bir erteleme daha yaşanmaması durumunda 20 Eylül 2019'da vizyonda olması bekleniyor.


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Ad Astra Brad Pitt fragman sinema

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