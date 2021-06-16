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Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! “Haziran ile Poyraz arasında büyük aşk doğuyor”

16.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Ada Masalı' dizisi ilk bölümü ile izleyiciden tam puan aldı. Haziran ve Poyraz'ın karşılaşması ile başlayacak olan aşkı konu olarak ele alan dizinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanında Haziran ve Poyraz'ın öpüşmesi yeni bölüme damgasını vuruyor. İşte Ada Masalı 2. bölüm fragmanı...

Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! “Haziran ile Poyraz arasında büyük aşk doğuyor”

Star TV’nin iddialı dizisi Ada Masalı'nın başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi başarılı isimlerin yer alıyor. Önceki akşam ilk bölümü ile ekranlarda yerini alan yeni dizi ekran başındakilerin beğenisini toplamayı başardı. Seyirci tarafından büyük ilgi gören Ada Masalı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Haziran, Poyraz'a aşık olduğunu itiraf edebilecek mi?

ADA MASALI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır.

Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! “Aşık olmuş olabilir…”

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul’a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada’da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz’la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider.


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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