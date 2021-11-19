Ada Masalı dizisi final yapıyor

Yaz dizisi olarak başlayan ancak yeni sezonda da ekrana gelmeye devam eden Ada Masalı için Star Tv’nin final kararı verdiği iddia edildi.

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan ikilisinin başrolünde yer aldığı dizi için kanalın ısrarlı tutumu nedeniyle final ihtimali hep arka planda kaldı. Ada Masalı dizisinin retingleri bir süredir düşüşe geçmişti. Son olarak gün değiştirerek çarşamba gününe alınan dizinin reytinglerdeki düşüş durdurulamadı.

ADA MASALI 25. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 25. bölümde final yapması kararı alındı. Bu karar ile birlikte geriye sadece 3 bölüm kaldı. Çekimleri İzmir Seferihisar’da devam eden dizi için ekip son bölümlerin çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ada Masalı dizisinde başrol oyuncularının uyumu ve enerjileri de daima akılda kalacak kadar etkili oldu. Dizinin 22 bölümü yayınlandı ve 24 Kasım akşamı da 23. bölüm ekrana gelecek. Ada Masalı dizisi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile birlikte son kez izleyicilerle buluşacak.

