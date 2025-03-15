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Entübe edilmişti! Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 08:34
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sağlık durumu ağırlaşınca entübe edildi. Oğlu Taylan, annesiyle olan duygusal fotoğrafını paylaşarak "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" ifadelerini kullandı. Ece Erken ise Tanyeli'nin bütün yakınlarının hastaneye çağrıldığını duyurdu

Entübe edilmişti! Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki eski oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesinin entübe edilmesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, gönderisine "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

tanyeli oğlu

"BÜTÜN YAKINLARINI HASTANEYE ÇAĞIRMIŞLAR"

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Tanyeli'nin son durumu hakkında yeni gelişmeleri duyurdu.

ece erken

Erken, "Dün duyduğum bilgiye göre, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Tanyeli
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