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Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Ada Masalı 1. bölüm fragmanı yayınlandı

03.06.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bir araya geldiği Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı'nın yayın tarihi belli oldu. Sımsıcak hikayesini ve romantik atmosferini yaz ekranlarına taşıyacak olan Ada Masalı dizisinden yeni fragman da yayınlandı. Peki Ada Masalı dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Ada Masalı dizisi konusu, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı yeni romantik komedi dizisi 'Ada Masalı'nın tanıtımı yayınlandı. Genç oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı dizi, izleyenleri hem romantik hikayesi hem de büyülü ada atmosferiyle etkileyecek. Ada Masalı dizisi 1. bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı ekranlarda olacak.

Ada Masalı Tanıtım4

Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da aşık olamam' diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz'ın (Alp Navruz) hikayesine dair ipuçları veriliyor.

Ada Masalı Tanıtım

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimlerin bir arada rol aldığı dizinin yönetmen koltuğundan Ali Bilgin yer alırken, sımsıcak hikayesiyle yaz ekranlarına damga vuracak olan dizinin senaryosu da Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.
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'Ada Masalı' 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV'de!
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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