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Ada Masalı dizisi neden final oluyor? Sevilen diziden kötü haber! Ada Masalı final mi yapacak?

10.12.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı diziden gelen kötü haber izleyicileri üzdü. Çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesişmesiyle doğacak aşkı konu alan dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisi neden final oluyor? İşte merak edilenler...

Ada Masalı dizisi neden final oluyor? Sevilen diziden kötü haber! Ada Masalı final mi yapacak?

Sevilen dizi Ada Masalı'ndan gelen final haberi izleyicileri üzdü. Reytinglerde çok kez önemli başarılar elde eden dizinin final nedeni merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisi neden final oluyor?

ADA MASALI DİZİSİ NEDEN FİNAL OLUYOR?

İlk bölümü 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Ada Masalı dizisinden final haberi geldi. Her Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi bu kez son defa 11 Aralık 2021 Cumartesi günü ekranda olacak. Yayınlanacak son bölümle Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapmış olacak. Ada Masalı’nın final bölümünde Haziran ile Poyraz nikah masasına oturacak.

Sevilen dizinin final nedeni merak edilirken, dizinin son zamanlarda isteği reyting sonucunu elde edemediği için final kararı aldığı düşünülüyor.

ADA MASALI FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ada Masalı dizisinin final bölümünde Haziran ile Poyraz’ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir. Karşılarına çıkan bütün engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmemiş olan ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır. Haziran ile Poyraz’ın İstanbul’a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası’nda hızlıca yayılır ve Sadık ablası Suzan’la başa çıkmanın bir yolunu bulur.

Hasan’ın babası olduğunu öğrenmiş olan Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken seneler sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını bütünüyle değiştirecektir. Selma kızı için endişelenmeyi sürdürürken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yeni bir dönem başlayacaktır.

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Star TV Ada Masalı dizisi
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