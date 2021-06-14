MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

14.06.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi "Ada Masalı" ile ekranlara gelecek oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

Ayça Ayşin Turan başrolü Alp Navruz ile paylaştığı yeni dizi "Ada Masalı" ile Star ekranlarında olacak. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve daha önce rol aldığı projeler merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

ADA MASALI DİZİSİNİN HAZİRAN'I "AYÇA AYŞİN TURAN" KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

25 Ekim 1992 Sinop doğumlu Ayça Ayşin Turan 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.

Ada Masalı dizisinin Haziran'ı

İŞTE AYÇA AYŞİN TURAN OYNADIĞI FİLMLER

Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı diziler ve sinema filmi aşağıdaki gibidir:

TELEVİZYON DİZİLERİ

2011-2012 / Dinle Sevgili /Gülfem/ Yardımcı Oyuncu /FOX
2013-2016/ Karagül /Ada Şamverdi/ Yardımcı Oyuncu /FOX
2016 /Altınsoylar /Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu /Kanal D
2017-2018 /Meryem/ Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu /Kanal D
2018-2019/ Hakan: Muhafı/z Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu/ Netflix
2020 /Zemheri/ Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu /Show TV
2020-2021/ Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu /Show TV
2021/ Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk Oyuncu/ Star TV
2021- Ada Masalı/ Haziran/ Başrol Oyuncusu/ Star TV

SİNEMA

2015/ Sevimli Tehlikeli /Zeliş/Başrol Oyuncusu /Sinema Filmi

SUNUCULUK

2017/ Altın Kelebek Ödülleri/ Sunucu/ Ödül Töreni / Kanal D

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ezgi Mola 'İğne gerginliği'Ezgi Mola 'İğne gerginliği'
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.