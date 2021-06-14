Ayça Ayşin Turan başrolü Alp Navruz ile paylaştığı yeni dizi "Ada Masalı" ile Star ekranlarında olacak. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve daha önce rol aldığı projeler merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...
25 Ekim 1992 Sinop doğumlu Ayça Ayşin Turan 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.
Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.
Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.
Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı diziler ve sinema filmi aşağıdaki gibidir:
TELEVİZYON DİZİLERİ
2011-2012 / Dinle Sevgili /Gülfem/ Yardımcı Oyuncu /FOX
2013-2016/ Karagül /Ada Şamverdi/ Yardımcı Oyuncu /FOX
2016 /Altınsoylar /Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu /Kanal D
2017-2018 /Meryem/ Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu /Kanal D
2018-2019/ Hakan: Muhafı/z Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu/ Netflix
2020 /Zemheri/ Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu /Show TV
2020-2021/ Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu /Show TV
2021/ Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk Oyuncu/ Star TV
2021- Ada Masalı/ Haziran/ Başrol Oyuncusu/ Star TV
SİNEMA
2015/ Sevimli Tehlikeli /Zeliş/Başrol Oyuncusu /Sinema Filmi
SUNUCULUK
2017/ Altın Kelebek Ödülleri/ Sunucu/ Ödül Töreni / Kanal D
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