Ayça Ayşin Turan başrolü Alp Navruz ile paylaştığı yeni dizi "Ada Masalı" ile Star ekranlarında olacak. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve daha önce rol aldığı projeler merak konusu oldu. Peki Ada Masalı dizisinin Haziran'ı "Ayça Ayşin Turan" kimdir ve kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan oynadığı filmler...

ADA MASALI DİZİSİNİN HAZİRAN'I "AYÇA AYŞİN TURAN" KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

25 Ekim 1992 Sinop doğumlu Ayça Ayşin Turan 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.

İŞTE AYÇA AYŞİN TURAN OYNADIĞI FİLMLER

Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı diziler ve sinema filmi aşağıdaki gibidir: