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Adada seks yapmadıklarını söylemişti... Ekin Su Cülcüloğlu sevgilisinin telefonunda kadın fotoğrafları bulunca çileden çıktı

29.11.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası programıyla İngiltere'de oldukça popüler olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yarışmadan beri sevgili olduğu Davide Sanclimenti ile gerildi. Ekin Su sevgilisinin telefonunda kadın fotoğrafları bulunca şoke oldu.

Adada seks yapmadıklarını söylemişti... Ekin Su Cülcüloğlu sevgilisinin telefonunda kadın fotoğrafları bulunca çileden çıktı

Aşk Adası'nın kazananı Ekin Su Cülcüloğlu, erkek arkadaşı Davide Sanclimenti'nin telefonunda kızların fotoğraflarını bulunca sarsıldı. Telefonda kadınların fotoğrafını gördükten sonra Türk oyuncu sevgilisinden telefonunu istedi.

Homecomings programında verilen görüntülerde Davide "Ne gördün?" diye sordu ve ona gerçekçi bir şekilde "Bir parti sonrası video" dedi. Ekin Su bu anlarda sinirlenince sevgilisinden, "Öncelikle benim iznim olmadan galerimi görmemelisin" yanıtını aldı.

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Ekin-Su ise kendini savunarak "Açıktı" dedi. Güzel isim sinirlenerek sevgilisinden bir yanıt bekledi.

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Davide ise sevgilisine ısrarla, "Belki benim için değil, arkadaşlarım içindir" dedi.

SEKS AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Daha önce adada seks yapmadıklarını açıklayan Ekin Su sevgilisine sitem ederek "Açıkçası bunun gezimizi mahvetmesini istemiyorum ama gözüm üzerinde ve bunun gibi şeyler benim için tehlike işareti" yanıtını verdi.

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