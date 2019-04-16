Adalar'da üretilen gladyatör böcekler İstanbul ormanlarına bırakılıyor!

Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.

PİKNİK VE MESİRE YERLERİNE BIRAKILIYOR



Ahmet Yasin Çelen, "Biyolojik mücadele kapsamında yapılan üretimle zararlıyı kendi zararlısıyla yok ederek popülasyonu denge altına almaya çalışıyoruz. Laboratuvarda ürettiğimiz gladyatör böcekleri doğaya salıyoruz. Daha önce saldığımız erginlere de doğada rastlıyoruz." diye konuştu.

TOPLAM 153 BİN LARVA İSTANBUL'DAKİ ORMANLARA BIRAKILDI



Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda yılda 10 bin adet gladyatör böcek üretildiğini belirten Çelen, şöyle devam etti:

"İlk etapta salınmak için üretilen 4 bin civarında böceğimiz hazır. Bunların bir kısımı doğaya saldık. 15 gün içerisinde de bu yıl üretilen 10 bin böceği doğaya salmış olacağız. Yılda bir kere, yaklaşık 2 ayda üretilen gladyatör böceği bu mevsimde doğaya salıyoruz. İhtiyaç duyulan özellikle piknik ve mesire yerlerinde, halkın bulunduğu ormanlık alanlara bu böceği bırakıyoruz. 2005'ten beri bu laboratuvarda üretim çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 153 bin calosoma sycophanta larvası üreterek İstanbul'daki ormanlara bıraktık."