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  4. Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, hükümlü ve tutuklu çocuklarla bir araya geldi:

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, hükümlü ve tutuklu çocuklarla bir araya geldi:

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

"(Çocuk eğitimevleri) Bunları Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Türkiye genelinde sportif alanda, resim müzik gibi alanlarda içinizden yetenekli olanları tespit etmek, onlar üzerinde özel olarak çalışmak gibi bir niyetimiz var"

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, çocuk eğitim evlerini Türkiye geneline yaymak istediklerini, spor, müzik, resim gibi alanlarda yetenekli çocukları tespit ederek, onlar üzerinde özel çalışmalar yapma niyetleri olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutuklu çocukların topluma kazandırılması, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla Ankara Sincan Çocuk Eğitimevi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Hükümlü Çocuklarla Bir Gün" programı düzenlendi.

Programa katılan Bakan Yardımcısı Kuş, burada yaptığı konuşmada, çocukların tekrar topluma kazandırılması, rehabilite edilmesini sağlamak ve çocukları suça iten nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak bu bağlamda son 15 yılda ceza infaz sistemine yönelik reform niteliğinde gelişmeler kaydedildiğini aktaran Kuş, Türkiye genelinde 11 müstakil çocuk ceza infaz kurumu inşa edildiğini, bunların dört tanesinin de çocuk eğitimevi olduğunu söyledi.

Kuş, eğitimevlerinin çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar olduğuna dikkati çekerek, çocukların burada kaldığı sürede eğitim ve öğretimini tamamlayabildiğini vurguladı.

- "Bunlar topluma kazandırılmanız için yapılan şeyler"

Hükümlü ve tutuklu çocuklara seslenen Kuş, şunları kaydetti:

"Emin olun burada sizler için hazırlanan programlara ayak uydurduğunuzda sizler için yapılan her türlü faaliyet içinde yer aldığınızda, size uzatılan ele karşılık verdiğinizde emin olun bunun sonuçlarının çok kısa sürede alınabileceğini göreceğiz. Sizden istediğimiz bu. Lütfen ama lütfen gençler, çocuklar, sizin için yapılan çalışmalara açık olun, buna siz de destek olun."

Kuş, çocuk eğitimevlerinde uzman eğitimciler sayesinde önemli kurslar verildiğinu ve değişik faaliyetler icra edildiğini vurgulayarak, "Bunları Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Türkiye genelinde sportif alanda, resim müzik gibi alanlarda içinizden yetenekli olanları tespit etmek, onlar üzerinde özel olarak çalışmak gibi bir niyetimiz var. Bunların tamamı sizlerin tekrar topluma kazandırılmanız için yapılan şeyler." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kuş, programa katılan çocuklara hediye takdim etti.

Program sonunda hükümlü ve tutuklu çocuklardan oluşan koro, türküler seslendirdi.

Etkinliğe, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol ile sanatçı Turgay Başyayla da katıldı.

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