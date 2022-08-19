Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti ama...

Yellowstone Ulusal Parkı'nın bir çalışanı 18 Temmuz Perşembe günü kaplıcada yüzen bir ayak gördüğünü iddia etmişti. Olaydan neredeyse bir ay sonra, hala ayakkabının içinde duran yarım bir ayak başka bir park çalışanı tarafından keşfedildi.

OLDUKÇA GARİP

Yaşanan durum garipti çünkü Abyss Pool, Yellowstone Milli Parkı'nın güney kısmında yer alıyordu. 16m derinliğindeki bu havuz, 60 C gibi kavurucu bir sıcaklıktaydı. Ancak park sözcüsü Morgan Warthin, Perşembe günü yaptığı açıklamada kamuya açıklanacak ek bir bilgi olmadığını söyledi.

GİZEM VE TARTIŞMALARLA DOLU

Bu soruşturma ve bir ayakkabının içinde olan ayağın bir kısmının Yellowstone kaplıcasında nasıl bulunduğu hakkında hala öğrenilecek çok şey varken, milli parkın yıllar boyunca gizem ve tartışmalarla dolu olduğunu da unutmamak gerekir. Çünkü parkın bir bölümünde cinayetin esasen yasal olduğu biliniyor.

'ÖLÜM BÖLGESİ'

Ölüm Bölgesi olarak bilinen bölge, tamamen ıssız ve ABD anayasasındaki tuhaf bir boşluk nedeniyle hiçbir yargı yetkisine sahip değil. Bir YouTuber olan Tom Scott, "Ölüm Bölgesi" adı verilen 50 metrekarelik bu izole bölgeyi ziyaret ettiği bir videosunda, parkın bir kısmı Idaho'da olmasına rağmen, Yellowstone Parkı'nın tamamı kongre tarafından Wyoming'e verilince bu boşluğun oluştuğunu anlattı.

MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEZ

Bir suçla itham ediliyorsanız, ABD anayasasının altıncı yasası gereği eyalet ve bölge jürisi tarafından yargılanma hakkınız olduğunu söylüyor. Yani bu tuhaf küçük örtüşme bölgesinde işlenen suçlar için, yalnızca Idaho Eyaleti ve Wyoming bölgesinde yaşayan insanlardan bir jüri seçilmeli ancak buradaki nüfus sıfır. Yani hiçbir jüri, mahkeme ve teorite bu bölgede işlenen bir suç için size mahkumiyet kararı veremez.



