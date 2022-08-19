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  4. Ailesiyle geziniyordu! Uçurtmanın camla kaplı ipi 6 yaşındaki çocuğun boğazını kesti

Ailesiyle geziniyordu! Uçurtmanın camla kaplı ipi 6 yaşındaki çocuğun boğazını kesti

19.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın kuzeyindeki Ludhiana'da ailesiyle birlikte bir scooter'a binerken 6 yaşındaki Daksh Giri isimli çocuk, Hindistan'ın bağımsızlık kutlamaları esnasında ailesiyle bir scooter ile seyahat ederken, cam kaplı uçurtma ipiyle boğazının kesilmesi üzerine hayatını kaybetti.

Ailesiyle geziniyordu! Uçurtmanın camla kaplı ipi 6 yaşındaki çocuğun boğazını kesti

Hindistan'da yaşayan 6 yaşındaki Daksh Giri, Salı günü Hindistan'ın bağımsızlık kutlamaları esnasında ailesi ile bir scooter üzerinde seyahat ediyordu. Toz camla kaplanmış plastik bir uçurtma ipinin önlerine uzanınca, ip boynuna dolandı ve boğazını kesti. Daksh, daha sonra hızla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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YASA DIŞI

Times of India'da yer alan bir habere göre, Sadar Polis karakolunda kimliği belirsiz kişiler hakkında ihmal bölümleri kapsamında FIR davası açıldı. Çünkü bu tür ipler, insanlara, hayvanlara ve kuşlara karşı oluşturdukları tehdit nedeniyle 2016'dan beri Hindistan'da yasaklanmıştır ve bunları satmak yasa dışıdır.

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ÖLÜMLER SIKLAŞTI

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Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını uçurtma uçurarak kutladığı yılın bu zamanında ise bu tür ölümlerin sıklaştığı bildirildi. Son yaralanmalar ve ölümler, Delhi de dahil olmak üzere birçok eyalette polisi, insanları cam kaplı iplerle uçurtma satmaktan caydırmak için çabalarını artırmaya sevk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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