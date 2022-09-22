Adam Levine hamile eşini aldattı! Yasak aşkı her şeyi ifşa etti

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine şoke eden iddialarla gündemdeydi. Şarkıcının ünlü Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia ediliyordu.

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram'dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

KARISINDAN OLAN BEBEĞİNE SEVGİLİSİNİN ADINI VERMEK İSTEDİ

Şarkıcının, modele attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.

ADAM LEVİNE: SINIRI AŞTIM

Konu ile açıklamada yapan Levine "Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım. Bazı durumlarda uygunsuz hale geldi; Bunu ele aldım ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım" dedi.

"Bu dünyada tek umursadığım eşim ve ailem" diyen şarkıcı konuşmasının devamında ise "Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı. Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. üstesinden geleceğiz. Ve birlikte üstesinden geleceğiz" açıklamasında bulundu.



