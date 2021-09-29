"Adam" şarkısıyla çıkış yakalamıştı! Sibel Alaş'ın yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı!

Sibel Alaş, bir zamanlara damga vuran "Adam" isimli parça ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Alaş, söz konusu şarkı ile 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Ödülü"nü aldı. Şarkının Abdullah Oğuz tarafından çekilen klibi "Yılın En İyi Klibi Ödülü"ne layık görüldü. Alaş, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

İŞTE SİBEL ALAŞ'IN ŞİMDİKİ HALİ

1975 İstanbuL doğumlu Sibel Alaş 48 yaşındadır. Alaş, "sibelalas1024" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Şarkıcı ve çevirmen olan Alaş'ın yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

SİBEL ALAŞ KİMDİR?

Sibel Alaş, İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümündeki ikinci yılında Yonca Evcimik'in vokalistliğini yapmaya başladı. Ardından Sony Müzik’ten teklif aldı ve 1995'te ilk albümünü çıkardı. Aralık 1996 yılında Fem, Mart 1998'de ise Çocuk adlı albümleri yayınlandı. Alaş'a 2005'de arteriovenöz malformasyon teşhisi konuldu ve Alaş, beyin ameliyatı geçirdi.

Alaş, Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin ilk kitabı Taht Oyunları'nın çevirisini yaptı. 2008'de Kırık Kalpler Oteli adlı kitabı çeviren Alaş, ardından George R. R. Martin'in Game of Thrones adlı serisinin ilk kitabı olan Buz ve Ateşin Şarkısı'nı çevirmiştir.

Taht Oyunları kitabını çevirme sürecini anlatan Alaş şu ifadeleri sarf etti: “ Taht Oyunları 900 sayfaydı. Bir ay boyunca her gün 08.00-23.00 arasında başka hiçbir şey yapmadan ancak bitirebildim. Hayatımda hiçbir şey için böyle mesai harcamamıştım. Yorucu ama çok tatmin edici bir süreçti. Çevirmen olduğum için kitabı ilk ben okuyorum. Kendi ruhumu da katmak beni etkiliyor. Seri epik ve fantastik ögelerden kurulu ama sizi tamamen masal dünyasına götürmüyor. Ayakları yere basan, akıcı bir dili var. Bu da beni cezbediyor.”



