Mynet Trend

Adana'da 8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

Adana Kozan'da otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.

Adana'da 8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza!

Adana Kozan'da, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.

Fosil tüketimli araçlar tarih olacakFosil tüketimli araçlar tarih olacak

11 BİN 520 TL CEZA!

Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi. B.K.'nin otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.

kayseri4

Kaynak: DHA


PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadıÖlen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı
İstanbul'un son kabadayısı! Hayatı Gabriella ile tanışınca değiştiİstanbul'un son kabadayısı! Hayatı Gabriella ile tanışınca değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kocan trafik cezası

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl önce sırra kadem basan zihinsel engelli Ahmet Çavuş Antalya'da bulundu!

13 yıllık bekleyiş polis kontrolünde son buldu!

Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı

Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

İstanbul'un son kabadayısı! Hayatı Gabriella ile tanışınca değişti

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Ankara'da taşlı sopalı kavga

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

Balıkçıların balon balığı tedirginliği: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.