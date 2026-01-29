Mynet Trend

Adana'da 'başlık parası' eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor"

Adana'da evlilik çağındaki gençler, 'başlık parası' adı altında 1 milyona yakın paralar talep edilmesi üzerine eyleme başladı. 'Kibar Feyzo' filmini hatırlatan imgelerle kurgulanmış eylemde gençler, sevdikleriyle evlenemediklerini belirtti. 18 yaşındaki Hamza Yüksel konuyla ilgili "Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin ile 1 milyon TL arası para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu mahallelerindeki gençler, evlenmeleri için talep edilen başlık parası geleneğine tepki göstererek eylem yaptı.

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 1

'KİBAR FEYZO' ESİNTİLERİ

Bu geleneğin artık kalkması gerektiğini söyleyen gençler, açtıkları dövizlerle, başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo filmini hatırlattı. Evlenmek istediklerini ancak kendilerinden yüksek miktarlarda ‘başlık parası’ talep edildiğini söyleyen yaklaşık 20 genç, mahallede bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’, ‘700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası’, ‘Mal değiliz satılalım’, ‘Başlık parası kalkacak’ yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü.

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 2

‘İSTEYİP DE EVLENEMEYEN NİCE GENÇLER VAR’

Evlenmek istediğini ancak başlık parası istendiği için evlenemediğini ifade eden Ahmet Yüksel (22), “Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçınıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo’ya mı dönelim” diye konuştu.

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 3

'500 BİN İLE 1 MİLYON TL ARASI PARA İSTENİYOR’

Evlenirken ailesinin yüklü bir miktar başlık parası ödediğini ileri süren Hamza Yüksel (18) de “Bizim Şanlıurfa’nın bir kesiminde başlık parası, süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin ile 1 milyon TL arası para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Artık yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 4

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 5

Adana da başlık parası eylemleri! Gençlerin haklı isyanı: "1 milyonu geçiyor" 6


Kaynak: DHA

Adana
