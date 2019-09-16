Adana'da belediyedeki işinden çıkarılan kişi havaya ateş açtı

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına giden Osman B, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti.
GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.
Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.
Kaynak: AA
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