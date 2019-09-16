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Adana'da belediyedeki işinden çıkarılan kişi havaya ateş açtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Adana'da büyükşehir belediyesindeki işinden çıkarıldığı iddiasıyla Osman B., Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı önünde havaya rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Osman B., gözaltına alındı.

Adana'da belediyedeki işinden çıkarılan kişi havaya ateş açtı

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına giden Osman B, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.

Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana silah işten çıkarma

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