Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı

Hazır salçalara güvenmeyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı ve Karataş biberinin Adana'nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 2 lira 20 kuruşa satıldığını dile getirdi. Kılıç, "Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 15-20 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu. İki cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alacak bunu. Alım güzel” diye konuştu.

Adem Eser isimli biber satıcısı ise verimin az olduğuna değinerek, “Salça fabrikaları günlük 15-20 tır tarla başında bekleyip ürünleri götürüyorlar. Bu biber fiyatları 34 yıllık tecrübeme dayanarak diyorum 3 lirayı bulur. Geçen sene 1 lira 10 kuruştan başlayıp 2 lira 50 kuruşa kadar yükselmişti. Şu an 2 lira 20 kuruştan başladık herhalde 3 buçuk 4 lirayı bulur. Karataş’ın toprakları daha verimli olduğu için 300-500 dönüm biber ekiyorlar. Karaisalı da ise 10 ile 20 dönüm arasında ekiyorlar. 100 kilogramdan aşağı biber alan yok. 100 kilogram biberden 20 ile 22 kilogram arasında salça çıkar” dedi.