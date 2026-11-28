Bugün dünyanın dört bir yanında tüketilen ketçap, Amerikan yemek kültürüyle özdeşleşmiş olsa da kökenleri Asya'ya dayanıyor. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda değişime uğrayan sos, ticaret yolları aracılığıyla kıtalar arasında yayılarak bugünkü halini aldı.

KETÇABIN ATASI FERMENTE BALIK SOSUYDU

Yemek tarihçilerine göre modern ketçabın kökeninde, Güneydoğu Asya ve Çin'in güneyinde kullanılan fermente balık sosları bulunuyor. Ketçap kelimesinin de Çin'in Hokkien lehçesinde kullanılan ve fermente balık sosunu ifade eden "kê-tsiap" sözcüğünden türediği düşünülüyor.

Tuzlu ve yoğun bir lezzete sahip olan bu sos, uzun süre saklanabilmesi nedeniyle deniz yolculuklarında da taşınabiliyordu.

yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında Asya'da bu sosla tanışan İngiliz tüccarlar, lezzeti Avrupa'ya taşıdı. Ancak İngiliz mutfaklarında hazırlanan tarifler, zamanla Asya'daki örneklerinden farklılaşmaya başladı.

MANTARDAN, CEVİZDEN VE HAMSİDEN KETÇAP YAPIYORLARDI

yüzyılda İngiltere'de ketçap, bugün olduğu gibi yalnızca belirli bir sosu tanımlamıyordu. Farklı malzemelerle hazırlanan çok sayıda çeşidi bulunuyordu. Dönemin yemek kitaplarında mantar, ceviz, istiridye, hamsi ve çeşitli baharatlarla hazırlanan ketçap tarifleri yer alıyordu.

1727 yılında yayımlanan Eliza Smith'in The Compleat Housewife adlı yemek kitabındaki ketçap tarifinde hamsi, beyaz şarap ve çeşitli baharatlar kullanılıyordu. Genellikle koyu renkli ve bugünkü ketçaptan daha akışkan olan bu soslar, et ve balık yemeklerinin yanı sıra çorbalara da lezzet katmak amacıyla kullanılıyordu.

DOMATES KETÇAP TARİFİNE 19. YÜZYILDA GİRDİ

Ketçabın bugünkü haline ulaşmasındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1812 yılında yaşandı. Philadelphia'da yaşayan bilim insanı ve bahçecilik uzmanı James Mease, domates kullanılarak hazırlanan bilinen ilk basılı ketçap tarifini yayımladı. Ancak Mease'in tarifi de günümüzde tükettiğimiz ketçaptan oldukça farklıydı. Domates, baharat ve brendi içeren tarifte bugün ketçabın temel bileşenleri arasında bulunan şeker ve sirke yer almıyordu. Domatesli ketçap zamanla yaygınlaşırken üreticilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, sosun uzun süre bozulmadan saklanabilmesiydi.

1876 YILINDA KETÇABIN HİKAYESİ DEĞİŞTİ

yüzyılın ikinci yarısında gıda üretimi ve şişeleme teknolojilerinin gelişmesiyle ketçap, evlerde hazırlanan bir sostan ticari bir ürüne dönüşmeye başladı.

1876 yılında Amerikalı girişimci Henry John Heinz, domatesli ketçabı satışa sundu. Zaman içerisinde domates, sirke, şeker, tuz ve baharatlarla hazırlanan tatlı-ekşi sos yaygınlık kazandı.

Cam şişelerde satışa sunulan ketçap, seri üretimin ve ticaretin gelişmesiyle dünyanın farklı bölgelerine ulaştı. Böylece kökenleri Asya'nın fermente balık soslarına uzanan ketçap, İngiliz mutfaklarında mantar ve cevizle geçirdiği dönüşümün ardından Amerika'da domatesli bir sos olarak bugünkü kimliğini kazandı.