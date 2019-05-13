Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada

Alınan bilgiye göre, İmam Celal Tunga, Beyazevler Mahallesi'nde bulunan Miraç Camisi'ndeki odasına girdiğinde masanın kilitli olan çekmecesinin zorlanarak açılıp kendisine ve camiye ait iki dizüstü bilgisayarın çalındığını fark etti.

Bunun üzerine Tunga durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntüsünden bir kişinin içeriye girip önce etrafını kontrol ettiğini belirledi.

Ekip, görüntülerden daha sonra bu kişinin kapıyı zorlayarak açtıktan sonra odaya girip dizüstü bilgisayarlarla ayrıldığını tespit etti.

Görüntülerden eşkali belirlenen zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

(AA)

