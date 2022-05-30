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  4. Adana’da dehşete düşüren olay! Mısır tarlasında çıplak halde ceset bulundu

Adana’da dehşete düşüren olay! Mısır tarlasında çıplak halde ceset bulundu

30.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dehşet düşüren bir olay yaşandı. Kötü kokudan şüphelenen çiftçi, mısır tarlasındaki çalılar arasında çıplak halde erkek cesedi buldu. Ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşte olayın detayları!

Adana’da dehşete düşüren olay! Mısır tarlasında çıplak halde ceset bulundu

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gökçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Mısır tarlasında sulama yapan bir çiftçi, yan tarladan kötü koku gelmesi üzerine çevrede araştırma yaptı.

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Çiftçi, tarladaki çalıların arasında yüzüstü yatan bir erkek cesedi gördü. Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çıplak olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Adana
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