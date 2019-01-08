Adana'da fırın ustası yazdığı 2 bin şiiri ezbere okuyor!

Seyhan ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan, evli 3 çocuk babası Kemal İlbeyi, 2015 yılında hayatını kaybeden yerel şair annesi Naciye İlbeyi sayesinde henüz 15 yaşındayken şiirle tanıştığını kaydetti. 30 yılda yaklaşık 2 bin şiir yazdığını ve bunların hepsini ezbere okuduğunu anlatan İlbeyi, dijital platformda bir albüm çıkarttığını dile getirdi.

EŞLERİNE ŞİİR İSTİYORLAR

Şiirlerini, davetli olduğu bazı etkinliklerde ve çalıştığı fırında da müşterilerine okuduğunu anlatan Kemal İlbeyi, "Aşk, hasret, ilim üzerine yazdığım şiirleri okumayı çok seviyorum. Halk tarafından da ilgi görünüyor. İlgi oldukça şevkimiz, heyecanımız daha çok artıyor. Sahnede olduğum zaman kendimi çocuk gibi hissediyorum. Fırında da müşterilerim şiirler ister. Arkadaşlarım da sevgililerine, eşlerine, nişanlılarına göndermek için şiirler istiyor. Onlar için isimlerinin baş harfleriyle başlayan akrostişler yazıyorum. Özellikle sevgililer gününde sabahlara kadar şiirler yazıyorum" diye konuştu.

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