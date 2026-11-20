BBC'nin edindiği bilgilere göre, İngiltere genelinde on binlerce buzdolabı ve dondurucuyu olası siber saldırılardan korumak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyona güvenlik araştırmacıları, şirketlerin bilgi teknolojileri ekipleri ve İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) katıldı.

Avrupa'da son dönemde yaşanan siber saldırı dalgaları, yüzlerce mağazada tonlarca gıdanın bozulmasına ve milyonlarca sterlinlik maddi hasara neden oldu.

Fransa, süpermarketlerini etkileyen saldırı dalgalarından birinin arkasında İran'ın bulunduğunu öne sürdü. Tahran yönetimi ise bu suçlamayı reddetti.

POTANSİYEL GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

İngiltere'deki soğutma sektöründe farklı cihazların kullanılması nedeniyle ülkenin benzer saldırılardan büyük ölçüde etkilenmediği düşünülüyordu. Ancak sektörde giderilmesi için yoğun çaba harcanan potansiyel bir güvenlik açığının bulunduğu ortaya çıktı.

Ekim ayının sonlarında güvenlik araştırmacıları, bilgisayar korsanları tarafından keşfedilmesi halinde İngiltere'de daha da büyük zararlara yol açabilecek ciddi bir güvenlik açığı tespit etti.

Bu gelişmenin ardından araştırmacılar, bilgi teknolojileri ekipleri ve NCSC, risk altındaki onlarca şirketi uyarmak için aralıksız çalışmaya başladı.

BBC, bilgisayar korsanlarının güvenlik açığını keşfederek zarar verme ihtimalini azaltmak amacıyla geniş çaplı ve gizlilik içinde yürütülen operasyona ilişkin haberini yayımlamayı bir süre erteledi.

BİNLERCE CİHAZIN İNTERNET BAĞLANTISI KESİLDİ

Güvenlik tehdidi ilk olarak Omega Systems adlı şirketteki etik bilgisayar korsanları tarafından keşfedildi. Ardından Pen Test Partners uzmanları bulguları doğruladı, incelemeyi genişletti ve ilgili tarafların uyarılmasına yardımcı oldu.

Güvenlik açıklarının giderilmesi için yürütülen çalışmalara NCSC'nin yanı sıra İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) ile Gıda Standartları Ajansı (FSA) da dahil oldu.

Yetkililer, sektör temsilcileriyle telekonferanslar düzenledi ve risk altındaki şirketlerle iletişime geçilmesi için ekipleri görevlendirdi.

On binlerce soğutma cihazını yöneten binlerce kontrol cihazının açık internetle bağlantısı, uzaktan veya bazı durumlarda fiziksel müdahaleyle kesildi. Bazı çalışanlara internet kablolarını çıkarmaları ve sıcaklıkları elle takip etmeleri talimatı verildi.

BBC'nin öğrendiğine göre, büyük süpermarket zincirlerinin çoğu riskleri gidermek amacıyla bilgi teknolojileri ekiplerini bu çalışmalara yönlendirmek zorunda kaldı.

Büyük zincirlerden birinde çalışan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi, bir hafta boyunca her gün yüzlerce cihazı internetten çıkardıklarını anlattı.

Çalışan, yeni bir soğutma sistemi saldırısı dalgasının gelmesini beklediklerini belirterek zamanla yarıştıklarını hissettiklerini söyledi.

Olası bir saldırının iş faaliyetlerinde kesintilere ve tedarik zinciri sorunlarına yol açarak şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan çalışan, depolarında milyonlarca sterlin değerinde gıda bulunduğunu ve bilgisayar korsanlarının saldırı yöntemini keşfetmesi halinde bu ürünlerin bozulabileceğini ifade etti.

ÜÇ AYRI SALDIRI DALGASI YAŞANDI

Bu yıl şimdiye kadar soğutma sistemlerinin sıcaklık kontrol cihazlarını hedef alan üç ayrı siber saldırı dalgası gerçekleşti.

Ağustos: Az sayıda ABD askeri üssünde bulunan buzdolapları saldırılardan etkilendi.

Az sayıda ABD askeri üssünde bulunan buzdolapları saldırılardan etkilendi. 11-12 Ekim: Fransa'da Danfoss sıcaklık kontrol sistemlerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce süpermarket ve gıda işleme tesisi saldırıya uğradı.

Fransa'da Danfoss sıcaklık kontrol sistemlerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce süpermarket ve gıda işleme tesisi saldırıya uğradı. 1-2 Kasım: 7Avrupa ülkesindeki onlarca süpermarket saldırılardan etkilendi. En ağır etkilenen ülkeler Belçika ve Lüksemburg olurken Fransa'daki az sayıda kan bankası tesisi de etkilendi.

Bu saldırı dalgalarının ardından Omega Solutions'tan bir uzman, İngiltere'de en yaygın kullanılan ve İngiliz Resource Data Management (RDM) şirketi tarafından üretilen soğutma kontrol cihazlarının güvenliğini incelemeye başladı.

RDM, ortaya çıkarılan güvenlik açıklarının kritik düzeyde olduğu değerlendirmesine itiraz ediyor. Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre şirket, endişeleri gidermeye yönelik profesyonel yaklaşımı nedeniyle takdir topladı.

İŞLETMELERE UYARI YAPILDI

Güvenlik riskleri konusunda yalnızca süpermarketler değil, İngiltere'nin gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda başka işletme de önlem almaları için uyarıldı.

Uyarı yapılan işletmeler arasında küçük marketler, benzin istasyonları, restoranlar, fast food zincirleri, spor arenaları, oteller, gıda işleme tesisleri ve soğuk hava depoları bulunuyor.

Pen Test Partners'tan Ken Munro, yaygın kullanılan kontrol cihazlarında, daha önceki saldırılarda hedef alınan Danfoss ve diğer kontrol cihazlarındakine benzer bir zayıf parola sorunu bulunduğunu belirtti.

Munro, bu nedenle uyarıları mümkün olan en kısa sürede iletmeleri ve güvenlik açığını gizli tutmaları gerektiğini söyledi.

Munro, “Artık her yerde bulunan bu cihazlara o kadar çok ilgi var ki suçluların ya da devlet destekli bilgisayar korsanlarının bunu çözmesi büyük olasılıkla birkaç gün meselesiydi” diye ekledi.

ÜRETİCİ ŞİRKET GÜVENLİK AÇIĞININ NİTELİĞİNE İTİRAZ ETTİ

RDM ise kendi cihazlarının Avrupa ana karasında saldırıya uğrayan sistemlerle karşılaştırılmasının adil olmadığını savunuyor.

Şirkete göre RDM'nin cihazlarıyla yönetilen buzdolabı ve donduruculara saldırı düzenlenebilmesi için belirli bir donanım parçasının ele geçirilmesi gerekiyor.

Güvenlik açığını tespit eden etik bilgisayar korsanları ise söz konusu donanımın eBay gibi internet sitelerinden düşük fiyatlarla satın alınabildiğini, dolayısıyla bunun mümkün olduğunu belirtiyor.

RDM Üst Yöneticisi Ged Evans, güvenlik açığının bir test ortamında tespit edildiğini söyledi.

Evans, gerçekleştirilen testin, şirketin donanımının sökülmesini de içerdiği için bu tür incelemelerde normalde yapılanların ötesine geçtiğini belirtti.

Bununla birlikte sorunu gidermek için hızla harekete geçtiklerini açıklayan Evans, ilk yama sürümlerini devreye aldıklarını ve müşterilerle proaktif biçimde iletişime geçilerek olası sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldığını, riskleri azaltacak önlemlerin önerildiğini ifade etti.

KÖTÜ NİYETLİ FAALİYET BELİRTİSİNE RASTLANMADI

RDM, kontrol cihazlarında herhangi bir kötü niyetli faaliyet belirtisi bulunmadığını doğruladı.

Şirket ayrıca durumu izlemek amacıyla NCSC ve diğer yetkili kurumlarla birlikte çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: BBC