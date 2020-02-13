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Adana'da kaçak kazı yüzlerce yıllık sırrı ortaya çıktı! Kralın mezarında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde tepenin kazıldığı ihbarını alan polisler harekete geçti. Bir vatandaşın ihbarı üzerine tespit edilen kaçak kazı sonucu ilignç bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda kazı yapılan alanda krala ait taç ve 26 eski para olduğu anlaşıldı. Kazı yapılan alanları inceleyen polisler, yer altına indiğinde mağara gibi birbirine açılan yol oluşturulduğunu gördü.

Her biri bir mezarı temsil ediyormuş

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonra da kendisi tepeye doğru gitti.
Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı. Bir süre sonra ise olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi.
Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti. Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü.
Burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi. Ayrıca tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü.
Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi. (İHA)
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adana kral define mezar

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