Adana'da muhtar adayından herkesi şaşkına çeviren seçim afişi: Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara

Yaklaşık 30 bin seçmenin bulunduğu Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'nde muhtar adayı olan Hayrettin Talaş, seçim çalışmaları için esprili afiş hazırladı. Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Talaş, mahallenin çeşitli noktalarına, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' yazan afişlerden astırdı.
Kendisini cep telefonuyla arayan kişilere de aynı sloganla cevap veren Hayrettin Talaş, olumlu tepkiler aldığını söyledi. Talaş, "Seçmenimiz sloganımızı benimsedi. Telefonla arayan herkese içtenlikle cevap veriyoruz. Seçimi kazanırsam, hazırlamış olduğum projeleri en kısa sürede hayata geçireceğim" dedi. (DHA)
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