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Adana'da 'yok artık' dedirten dolandırıcılık: Sazan gibi düştük!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 07.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi geldiği iş yerindeki çalışan kadına 'patronun balık sipariş verdi 50 lira da önceden borcu var' diyerek 182 lirayı aldıktan sonra şikayet üzerine yakalandı. İş yeri sahibinin annesi Aynur Yüzmeç, 'Sazan gibi düştük' dedi.

Adana'da bir kişi geldiği iş yerindeki çalışan kadına "patronun balık sipariş verdi 50 lira da önceden borcu var" diyerek 182 lirayı aldıktan sonra şikayet üzerine yakalandı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi!

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan T. (32) bir iş yerine gelerek burada çalışan Aysel Demirdüzen'e "patronun Hasan Yüzmeç balık siparişi verdi bende onu getirdim. Balıklar levrek, çipura türü 132 lira yapıyor, 50 lira da önceden borcu var 182 lira vereceksin" dedi.
Bunun üzerine kadın 182 lirayı verip balıkları da aldı. Daha sonra kadın "biraz bekler misin Hasan Bey'i arayıp sorayım" dedi. Ancak bunu duyan şahıs geldiği otomobiline binerek gitti. Bu arada Demirdüzen patronuna telefonla ulaşıp "Balık siparişi vermişsiniz biri balık getirdi ben de 182 lira vererek aldım" dedi. Ancak patron balık siparişi vermediğini söyledi. Bunun üzerine kadın hemen polisi arayarak şikayetçi oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının Erhan T. olduğunu tespit etti. Polis zanlının basit yaralama, hakaret, tehdit ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı olduğunu 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 19 bin lira para cezası olduğunu belirledi.
Polis zanlının Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek yapılan operasyonda yakalandı. Zanlı ifadesinde kendisinin balıkçılık yaptığını, iş yerlerine balık sattığını bu iş yerine de satış yapıp parasını aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada iş yeri sahibinin annesi Aynur Yüzmeç, "Şahıs oğlumun iş yerine gelip onun balık siparişi verdiğini söyleyerek balıkları bırakıp 182 lirayı alıp gitmiş. Hem de balıklar söylediği gibi levrek ya da çipura değil sazan türü. Biz de sazan gibi düştük" diyerek güldü. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana sazan dolandırıcılık

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