Adana Demirspor'un eski yöneticisi intihar etti!

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzettin T., öğle saatlerinde tabancayla kendini vurdu. Silah sesini duyan yakınları İzzettin T.'yi kanlar içinde görünce 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzettin T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınları, iş insanının bir süredir ekonomik sıkıntı çektiğini, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA
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