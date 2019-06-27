Mynet Trend

Adana Demirspor'un eski yöneticisi intihar etti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 27.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Adana'nın Çukurova ilçesinde Adana Demirspor eski yöneticilerinden iş insanı İzzettin T., tabancayla evinde yaşamına son verdi.

Adana Demirspor'un eski yöneticisi intihar etti!

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzettin T., öğle saatlerinde tabancayla kendini vurdu. Silah sesini duyan yakınları İzzettin T.'yi kanlar içinde görünce 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzettin T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınları, iş insanının bir süredir ekonomik sıkıntı çektiğini, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA


Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Her şey bir anda oldu! Dehşet kameradaHer şey bir anda oldu! Dehşet kamerada
Çitle çevrilen evlerine merdivenle girip çıkıyorlar!Çitle çevrilen evlerine merdivenle girip çıkıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor intihar

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Sigara paketleri öyle olacak!

Sigara paketleri öyle olacak!

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hiç kimse buraya gelip ağlamasın arkadaşlar , 50 bin Euro'luk çantayla dolaşanlara oy verin sonra gelin işsizlik para sıkıntısı deyin yok öyle yoook bu millet kendi istedi bunu hiç kusura bakmayın
intihar eden edene ailesine sabır
İMAN VE İTİKAT YETERLİDİR BU DURUMA DÜŞMEKTEN KURTARIR İŞİN TAMAMEN BOZULSA DAHİ KURUŞUN KALMASA BORÇ DAGINDA YÜZSEN İNTİHAR ETMEK ACİZLİKTİR TEFECİYE DÜŞMEDİYSEN İÇİNDEN ÇIKARSIN TEFECİYLE SORUNUN VARSA ÇOLUN ÇOCUGUN VARSA İŞİN ZOR ONLARDA YOKSA ODA KOLAY HİÇ KORKMA YETERKİ.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günaydın mesajları: Sevgiliye romantik, kısa, uzun veya komik günaydın mesajı gönder

Sevdikleriniz için günaydın mesajları

Araklı'da Mehmet Cevahir'in sele kapıldığı anlar ortaya çıktı!

Her şey bir anda oldu! Dehşet kamerada

Çitle çevrilen evlerine merdivenle girip çıkıyorlar!

Çitle çevrilen evlerine merdivenle girip çıkıyorlar!

Trenin geldiğini görünce korkup, köprüden atladı

Trenin geldiğini görünce korkup, köprüden atladı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı (Şiddetli bekleniyor)

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Her seferinde bunu yaptı! Polis sonunda annesini çağırdı

Her seferinde bunu yaptı! Polis sonunda annesini çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.