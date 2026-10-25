Banyo derzlerin arası siyah kalıyorsa sebebi bu olabilir!

Duş sonrasında fayanslarda ve duşakabin camlarında kalan su, küf oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Uzmanlar, her duştan sonra yüzeylerin çekçekle temizlenmesini ve mikrofiber bezle kurulanmasını öneriyor. Özellikle fayans araları ve silikonların kuru tutulması önem taşıyor.

BANYONUN HAVALANMASINI SAĞLAYIN

Duş sırasında oluşan buhar, banyoda nem birikmesine neden oluyor. Bu nedenle duş sırasında ve sonrasında aspiratörün çalıştırılması, mümkünse pencerenin açılması öneriliyor. Banyo kapısını açık bırakmak da nemin dağılmasına yardımcı olabiliyor.

BEYAZ SİRKEYİ DENEYİN

Beyaz sirke, derz ve silikonlardaki küf oluşumunu önlemek için önerilen yöntemler arasında yer alıyor. Temizlik uzmanı Victoria Hibbert, seyreltilmemiş beyaz sirkenin yüzeye püskürtülerek bir saat bekletilebileceğini ve ardından nemli bezle silinebileceğini belirtti. Ancak sirke, mermer gibi aside duyarlı yüzeylerde kullanılmamalı ve çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırılmamalı.

KÜF GİDERİCİ JEL KULLANIN

Fayans aralarında ve silikonlarda oluşan inatçı lekeler için küf giderici jeller tercih edilebiliyor. Ürünün üzerindeki talimatlara göre uygulanması ve işlem sonrasında yüzeyin iyice kurutulması gerekiyor.

Siyah lekeler temizliğe rağmen çıkmıyorsa küf silikonun içine işlemiş olabilir. Bu durumda eski silikonun çıkarılıp yenilenmesi gerekebilir.