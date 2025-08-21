YEMEK

Adana kebabı uyarısı! Kebapta karbonat, ekmek hilesine dikkat: "Eğer kıyma dağılmıyorsa, art niyet ararım” Adana kebabı nasıl olmalıdır?

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Adana kebabında yapılan hilelere karşı vatandaşları uyardı. Gerçek kebabın kıymasının dağılması gerektiğini belirten Yağmur, dağılmayan kebapta karbonat, hamur ya da ekmek gibi katkı maddeleri olabileceğine dikkat çekti. “Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım” diyen Yağmur, tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kebabın başkenti Adana'nın Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, uyarıda bulundu.

Yağmur, yaptığı açıklamada kebapta karbonat, hamur ve ekmek hilesi olabileceği konusuna dikkat çekti.

"GERÇEK KIYMA BULGUR GİBİ DAĞILIR"

Gerçek Adana Kebabı'nın zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" dedi.

"KUZU ETİ HARİCİNDE HİÇBİR ET KEBABIN İÇİNE GİRMEZ"

Kıyma kebabının normal şişlerde olması gerektiğine de değinen Yağmur, "Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır. Ve eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa. Bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir" dedi.

(İHA)

