Adana sel altında! Vatandaşları böyle kurtardılar

Adana'da aşırı yağmur nedeniyle vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına ise Can-Kur ekipleri yetişti. Ekipler önce Dadaloğlu Mahallesi'nde evlerini su basan ailenin yardımına koştu. Önce botla eve kadar giden ekipler daha sonra kadın ve çocukları bota alıp kıyıya ulaştırdı. Sonrasındaysa diğer vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı.

Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde soğuk hava deposunda meyve kasalama işi yapan kadınlar da aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalınca Can-Kur ekiplerinden yardım istediler. Kadınlar, aşırı yağmur nedeniyle deponun etrafı tamamen balçık olunca iş yerinden çıkamadı. Can-Kur ekipleri deponun etrafına tek tek kasa dizerek kadınların kasanın üzerinden güvenli bölgeye geçirdi. Ekiptekiler, soğukta üşüyen bazı kadınlara da montlarını verdi. (İHA)

