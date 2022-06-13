YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

13.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,30MısırKg6,256,45Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da serinlemek için göle giren genç boğulduAdana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı

Adana Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Yosun Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.