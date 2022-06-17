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Adana Ticaret Borsası

17.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 6,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg6,256,45Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yağız Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
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